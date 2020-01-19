Yeşilyurt Belediyespor geriye düştüğü maçı çevirdi

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TFF 3. Lig 3. Grup'un 19. haftasında sahasında Manisa ekibi Somaspor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 10 geriye düştüğü karşılaşmayı 21 kazanarak küme kalma adına hayati önemde bir 3 puanın sahibi oldu.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada Necati Selçuk’un yönettiği maçta, Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 67. dakikada Sefa Korkmaz, 81’de ise penaltıdan Vedat Erçin kaydetti. Somaspor’un tek sayısı ise 28. Dakikada Nurettin Çağlar’dan geldi. Konuk takım Somaspor’dan Melih Şencan 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Güçlü rakibini yenerek puanını 19’a yükselten Yeşilyurt Belediyespor, ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 20. haftasında deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile karşılşacak.

MALATYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:40

YATSI 19:01

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