Malatya kız ve erkek takımı yarı finallere katılma hakkı elde etti

Basketbolda Malatya erkek ve kız takımları derece elde ederek Giresun’da yapılacak yarı finallere katılma hakkı elde ettiler.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 17 19 Ocak tarihleri arasında Adıyaman’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarına 12 kız 12 erkek takım olmak üzere yaklaşık 200 sporcu katıldı. Malatya’yı temsil eden erkek takımı grup birincisi, kız takımı ise grup ikincisi olarak 28 Şubat 1 Mart tarihleri arasında Giresun ilinde yapılacak yarı finallere katılma hakkı kazandılar.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Kayhan, "Adıyaman ilinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarında ilimizi temsilen hem kız hem de erkek takımımızın yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazanmaları bizleri oldukça mutlu etti. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, 28 Şubat 01 Mart 2020 tarihleri arasında Giresun ilinde yapılacak olan Yarı Final Müsabakalarında başarılar dilerim" dedi.

MALATYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

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