Kaçırıp, ahırda işkence ettikleri iş insanının otomobili, telefonu ve parasını aldılar

MALATYA'da, inşaat malzemeleri satan Ali G.'yi (36) borcu olduğu gerekçesi ile evinin önünde zorla araca bindirip Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir ahıra götürüp, döverek işkence eden, otomobilini, telefonunu ve bir miktar parasını aldıktan sonra evinin önüne bırakan 10 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ali G.'nin evine gelen 10 kişi borcu olduğunu söyleyerek para istedi. Borcunun olmadığını söyleyen Ali G.'yi zorla bir araca bindiren 10 şüpheli, Adıyaman'ın Sincik ilçesine götürdü. Bu süreçte Ali G.'den haber alamayan yakınları emniyete başvurdu. Hiçbir ize rastlanmayan Ali G., 24 saat sonra evinin önüne dövülmüş ve otomobili, cep telefonu ile bir miktar parasına alınmış halde bırakıldı. Ağır yaralı olarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen Ali G. tedaviye alındı. Polisin çalışmasıyla belirlenen 10 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'ELİ, KOLU VE GÖZLERİI BAĞLI'

Ali G.'nin kardeşi Mustafa G. (27), ağabeyinin başından geçenleri anlatarak şunları söyledi:

"Telefonla bir görüşme yaptı ağabeyim. Onlardan biri mi artık küfür etti anlamadım ama biz 'gitme, sıkıntı olabilir' dedik. 'Yok, o kadar büyük bir şey yok ortada' dedi. Çay içmeye giderken bizim evin orada saklanmışlar, her biri bir köşeye girmiş. Ağabeyimi evin orada yakalamaya çalışmışlar, zaten evin orada ayak izleri ve koşuşturma izleri var. Orada yakalıyorlar Hanımınçiftliği Mahallesi'ne götürüyorlar. Orada bir eve kapatıyorlar dövüyorlar, elini, kolunu ve gözlerini bağlıyorlar. Sonra Sincik'te bir köy evine götürüyorlar. Burada bir ağaca bağlıyorlar, ahırda hayvanların içine, 24 saat bağlı kalıyor. Orada her türlü işkence yapıldıktan sonra artık hani 'ölür, başımız belaya girer' düşüncesiyle tutup geri eve getiriyorlar kanlar içerisinde. Bir araç geliyor, 5-6 kişi falan ağabeyimi orada bırakıyorlar. Önce boş kağıda imza attırıyorlar, sonra bize ait olan arabanın sözleşmesini yaptırıyorlar, 'bize devrini vereceksin' diye. Orada gasptan sonra imzayı attırıyorlar boş kâğıda. Sonra kafasına kapüşonu geçirip eve getiriyorlar. Eve getirdikten sonra buna araçta diyorlar ki; 'sesini falan çıkarma, eğer çıkarırsan ne olacağını biliyorsun' diyorlar. Ağabeyim geldi ablamdan aracın anahtarını aldı. O anda biri geldi aracımıza binip, gasp edip kaçıp gittiler. Hemen asayişe geldik polise başvurduk."



MALATYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

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