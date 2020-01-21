Wushu sporcuları başarılı döndü

Türkiye Şampiyonasına Malatya’yı temsilen katılan Malatyalı 3 sporcu başarılı dönerek, Wushu Avrupa Şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.

Ankara Kızılcahamam’da 1519 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan Wushu Budokaido Kyokushin Ahihara Türkiye Şampiyonasında Malatya’yı temsilen katılan Malatyalı sporcular başarılı döndü. Wushu Türkiye Şampiyonasında büyük mücadele veren Malatyalı sporcu Ali Zafer Türkiye şampiyonu olurken, Melisa Şeyda Altunbaş ve Kemal Tan dereceye girerek milli takıma seçildi. Başarılı olan 3 sporcu, önümüzdeki Şubat ayında Antalya’da yapılacak olan Wushu Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Zafer Spor Kulübü Antrenörü Murat Tan, şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamasında uzun süren zorlu çalışmaların meyvesini almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Yeterli destek verildiği zaman neler yapılabileceğini gördük. Bizi her zaman destekleyen Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın Cemal Kurhan’a teşekkür ediyorum. Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan sporcularımızı daha zorlu bir etap bekliyor. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Allah’ın izniyle sporcularımızla Avrupa Şampiyonasından da dereceyle dönmeyi ümit ediyorum” diye konuştu.

MALATYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:08

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