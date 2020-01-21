Umre için müracaatlar başladı

Ramazan ve Şevval aylarında umre yapmak isteyenler için müracaatların alımına başladı.

Malatya İl Müftülüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kurumun 2020 yılı Ramazan ve Şevval ayı umre için umre müracaatlarının başlandığını söyledi. Kutsal topraklara yolculuk etmek isteyenlerin isteyenlerin ayrıntılı bilginin il ve ilçe müftülüklerinden alınabileceğini belirtildi. Açıklamada, “Kutsal yolculukta huzur, güven, liyakat, usulüne uygun ibadet ve emanet gibi prensipleri kendisine şiar edinen Başkanlığımız yine aynı duygularla dini hayatımızda müstesna bir yeri olan Ramazanı Şerif ayında ve Şevval ayında sizleri kutsal mekanlarda Kabei Muazzama ve Mescidi Nebevi ile buluşturmaya hazırdır. Bu manevi hazdan hissedar olmak isteyenleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 2020 Yılı Ramazan ve Şevval Umre programına katılmaya davet ediyoruz" denildi.

MALATYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:42

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.