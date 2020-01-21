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Sokak tiyatrosuyla uyuşturucunun zararına dikkat çektiler

İHA

Malatya'da uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için düzenlenen sokak tiyatrosu katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Oyun vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlanırken, çok beğenildiği ifade edildi.

Sokak tiyatrosuyla uyuşturucunun zararına dikkat çektiler

Malatya’da uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için düzenlenen sokak tiyatrosu katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Oyun vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlanırken, çok beğenildiği ifade edildi.

Malatya Soykan Meydanı'nda düzenlenen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro sanatçıları İbrahim Şahin Uyumaz, Rabia Korkmaz, Gözde Alıcı, Sedef Sarıgül, Rukiye Taşkın, İrem Akın, Umut Yetkin, Talha Gök ve Enes Cam, vatandaşları duygulandıran bir oyun sergilediler. Tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uyumaz, uyuşturucunun zararlarını içeren sokak tiyatrosunu değerlendirirken, “Biz sokak tiyatrosu yaparken, sokakta gerçekten yaşayan insanları konu edindik. Gençlerin kötü alışkanlıklarını konu ederek, tiyatro sahneledik. İnsanlarımızın uyuşturucudan ve zararlı maddelerden uzak durması için sokakta yaşayan kardeşlerimiz gördükleri zaman yüz çevirip arkalarını dönüp gitmesinler diye böyle bir çalışma gerçekleştirdik” dedi. Uymaz, “Uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için tiyatro oyunu sergiledik. Daha önce de sokakların dili yok, tiyatro oyunu gerçekleştirdik. Ekip arkadaşlarımızla beraber güzel bir oyun sergilemeye çalıştık. Sokak tiyatrosunu bir aylık çalışmalarımız sonrası sahneledik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini gördük. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Biz tiyatromuzu sosyal sorumluluk projesi olarak yapıyoruz. İnsanlarımız bu konuda duyarlı olurlarsa devamını getireceğiz. Buradan Malatya İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren’e ve yetkililerimize sesleniyoruz. Yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Oyunculardan Talha Gök de, “Tiyatroyu çok seviyorum. Burada tiyatro oyunu sergilerken madde bağımlılarına da dikkat çektik. Buradan alkol ve sigara kullananlara sesleniyorum. Zararlı maddeleri kullanmayın demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tiyatro gösterisinde rol alan Emre Nogay ise “Madde bağımlılarını bire bir azaltmak için bu tiyatro oyunu düzenledik. Uyuşturucu olsun, sigara olsun zararlarını göstermek için örnek olsun diye bir tiyatro oyunu gerçekleştirdik. İbrahim hocama teşekkür ediyorum bana görev verdiği için” dedi.

Tiyatroyu izleyen ve beğendiğini ifade eden vatandaş Yeliz Pektaş da, “Uyuşturucuyla ilgili tiyatro oyundan dolayı tiyatrocu kardeşlerimizi kutluyorum. Çok güzel tiyatro oyunu sergilediler” ifadelerini kullandı. Vatandaş İrfan Yılmaz da, tiyatro oyuncuları tarafından çok güzel bir oyun sergilendiğini belirterek, “Uyuşturucu kullanan gençlerimizin düşmüş oldukları durumu bizlere gösterdiler. Bu soğukta, emeklerine sağlık teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MALATYA

21 Ocak 2020 Salı

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