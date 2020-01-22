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Milletvekili Kahtalı: Sağlıkta yüzde 90’ının üzerinde bir memnuniyet söz konusu

İHA

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Malatya'da sağlıkta yüzde 90'ının üzerinde bir memnuniyet söz konusu" dedi.

Milletvekili Kahtalı: Sağlıkta yüzde 90’ının üzerinde bir memnuniyet söz konusu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Malatya’da sağlıkta yüzde 90’ının üzerinde bir memnuniyet söz konusu” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile hastane yetkililerinin de yer aldığı hastane ziyaretinde çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Kahtalı, son günlerde, grip ve nezle gibi özellikle üst solunum yolu hastalıklarının artmasıyla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı konusunda yapılanları sordu.
Hastanenin hem Malatya hem de bölgeye hizmet verdiğini hatırlatan Milletvekili Kahtalı, "Türkiye ve Malatya sağlıkta çok önemli bir noktaya geldi. Memnuniyet anlamında baktığımızda ilimiz ülkemizin tamamında da bu böyle. Sağlıkta memnuniyet üst düzeyde olması ile beraber ilimizde de yüzde 90’ının üzerinde bir memnuniyet söz konusu. Hem, Turgut Özal Tıp Merkezi, eski adıyla yeni devlet hastanemiz yani Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizin diğer hastanelerimiz ile birlikte vermiş oldukları hizmetle beraber inşallah Malatya’da vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini vermektedir" şeklinde konuştu.
Kahtalı, hastalara geçmiş olsun dileklerinde de bulundu.

MALATYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

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