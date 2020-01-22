Yeşilyurt'ta kamu görevlilerinin yargılanmasını ön gören kanun anlatıldı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşların çalışanlarına kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanun anlatıldı

Yeşilyurt Kaymakamlığım tarafından organize edilen toplantı, Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Malatya İl İdare Kurulu Müdürü Faik Akgün tarafından, 4 Aralık 1999 tarih ve 23896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulaması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönerge uyarınca, ön inceleme yapmak üzere görevlendirilecek personellere eğitim verildi.

Soru cevap şeklinde de geçen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

MALATYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

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