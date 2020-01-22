Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ve transferde Remi Walter ile anlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ve transferde Remi Walter ile anlaştı

DHA

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ile Fransa'nın Nice takımının orta saha oyuncusu Remi Walter'le prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ile Fransa'nın Nice takımının orta saha oyuncusu Remi Walter'le prensipte anlaştı.
Nice kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Walter dün akşam Türkiye'ye geldi bugün sağlık kontrolünden geçti. Walter, sarısiyahlı kulüple akşam saatlerinde imza atacağı öğrenildi. 
Sergen Yalçın ile Yeni Malatyaspor'da bu sezon çıktığı 21 maçta 14 mağlubiyet almasından rahatsız olan sarı-siyahlı takımın yönetimi yolları ayırdı. Bunun üzerine teknik direktörlük arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Tolunay Kafkas ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Son olarak Akhisar Belediyespor'u çalıştıran Tolunay Kafkas ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ve gün içerisinde mukavele imzalancağı belirtildi.
ANTALYASPOR, JAHOVİC İLE TEMASTA
Ayrıca, geçen sezon kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Adis Jahovic ile Antalyaspor'un temasa geçtiği öğrenildi. Adı Gaziantep Futbol Kulübü ile de anılan ancak bonservis bedelinde yaşanan sıkıntı nedeniyle rotasını Antalya'ya çeviren 32 yaşındaki Jahovic, sezon başında transfer olduğu ve 22 maçta 14 kez gol sevinci yaşadığı Yeni Malatyaspor yönetiminin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
'ŞARTLAR UYUŞURSA OLACAK'
BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Sergen Yalçın ile belirli bir dönem çalıştıkları kaydederek, şunları söyledi:
"Sergen hocayla fikir alış verişlerinde azalma oldu, memnun olmadığımız durum olunca yollarımızı ayırmaya karar verdik. Sergen hocaya bundan sonraki teknik direktörlük döneminde başarılar diler, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ziya Doğan, Malatya'ya gelmiş mi, gelmemiş mi bilmiyorum, bizim bir temasımız da olmadı. Teknik direktörlük arayışlarımızda Ünal Karaman ile ufak bir görüşmemiz oldu. Aramızda konuştuk, olmayacağını anladık, Ünal Karaman ile alakalı kendisine teşekkür ettik, onunla da şuanda gündemimizi kapattık. Teknik direktörlük arayışlarımız devam ediyor. Muhtemelen bugün veya yarın bu konuyu neticeye vardıracağız. Biz Malatya için en hayırlısı hangisiyse onu seçmeye çalışıyoruz. Yaparken de hem maddi, hem de manevi durumu düşünmek zorundayız. O yüzden belki 12 gün geç olacak ama doğrusunu bulup, doğrusu yapmaya çalışacağımız için bu süreci yaşıyoruz. Bugün de görüşeceğimiz insanlar var teknik direktörlük için. Neticeye bugün veya yarın varacağız. Şuanda isim vermek çok doğru olmaz. Neticeye vardıktan sonra açıklamak istiyoruz. Bugün muhtemelen nihai noktaya eğer şartlar uyuşursa olacak."
'BUGÜN İMZA ATILACAK'
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabı üzerinden uçakla Fransa'nın Paris kentinden, Malatya'ya imzaya getirilen bir futbolcunun olduğu paylaşımı yapılmasını değerlendiren Çelikel, "Tanınmış bir futbolcu, prensipte anlaştık, o geldi Türkiye'ye şuanda da sağlık kontrolünde. Çok büyük bir aksilik çıkmazsa bugün karşılıklı imzalar atılacak. İmza atmadan tam bir şeye 'tamam' diyemiyoruz artık, farklı şeyler çıkabiliyor. Sonrasında sorun da olabiliyor. Sağlık kontrolünden geçsin, saat 17.00 gibi imza atılır diye düşünüyorum" dedi.
Hakkı Çelikel, taraftarlara sabırlı olmaları gerektiğini mesajında bulundu.

MALATYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğanşehir’de kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Doğanşehir’de kan bağışı kampanyası
Kısa Film Festivali başvurusu başladı
YEREL HABERLER Kısa Film Festivali başvurusu başladı
Malatya'da 100 fidan Toprak Dede’yle aynı gün toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Malatya'da 100 fidan Toprak Dede’yle aynı gün ...
Yeşilyurt'ta kamu görevlilerinin yargılanmasını ön gören kanun anlatıldı
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta kamu görevlilerinin yargılanmasını ön ...
Akçadağ'da eğitimin sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Akçadağ'da eğitimin sorunları masaya yatırıldı
Milletvekili Kahtalı: Sağlıkta yüzde 90’ının üzerinde bir memnuniyet söz konusu
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı: Sağlıkta yüzde 90’ının üzerinde ...
’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’’ sportif etkinliği
YEREL HABERLER ’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’’ sportif etkinliği
Başarılı atletlerden Gençlik Spor İl Müdürü Kayhan’a ziyaret
YEREL HABERLER Başarılı atletlerden Gençlik Spor İl Müdürü Kayhan’a ...
Hakkı Çelikel: "Camiamızın inanacağı bir isimle anlaşacağımızı umuyorum" Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "Sergen Hoca konusunda ortada açık bir başarısızlık tablosu vardı"
YEREL HABERLER Hakkı Çelikel: "Camiamızın inanacağı bir isimle ...
Sokak tiyatrosuyla uyuşturucunun zararına dikkat çektiler
YEREL HABERLER Sokak tiyatrosuyla uyuşturucunun zararına dikkat ...
İş insanını kaçırıp, ahırda işkence eden 7 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İş insanını kaçırıp, ahırda işkence eden 7 şüpheli ...
Başkan Çınar'dan başarı tüyoları
YEREL HABERLER Başkan Çınar'dan başarı tüyoları
Malatya'da 12 bin test kitabına el konuldu
YEREL HABERLER Malatya'da 12 bin test kitabına el konuldu
Battalgazi’deki işkence iddiasında dev operasyon: 10 gözaltı Gözaltına alınan şahıslardan 7’si tutuklandı
YEREL HABERLER Battalgazi’deki işkence iddiasında dev operasyon: 10 ...
Gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirildi
Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘Karneni getir atkını al’ projesi
YEREL HABERLER Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘Karneni getir ...
Malatya’da 2019 yılında 11 bin 737 konut satıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 2019 yılında 11 bin 737 konut satıldı
Umre için müracaatlar başladı
YEREL HABERLER Umre için müracaatlar başladı
Wushu sporcuları başarılı döndü
YEREL HABERLER Wushu sporcuları başarılı döndü
Jahovic ve Guilherme'nin düşüşü Yeni Malatyaspor'u olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Jahovic ve Guilherme'nin düşüşü Yeni Malatyaspor'u ...
Yeşilyurt Belediyespor’da gözler Darıca Gençlerbirliği maçına çevrildi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da gözler Darıca ...
Malatya'da pencereden düşen genç kız yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da pencereden düşen genç kız yaralandı
Dezavantajlılara düzenlenecek Meslek Edindirme Kursu protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Dezavantajlılara düzenlenecek Meslek Edindirme Kursu ...
Başkan Çınar, başarılı sporcuları tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Çınar, başarılı sporcuları tebrik etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X