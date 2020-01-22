Kadın kursiyerlere sertifikaları törenle verildi

Malatya Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verildi. Eğitime katılan ve başarılı olan kursiyerlere sertifikaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

Eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanan 50 kadın kursiyer için düzenlenen sertifika törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, Battalgazi Belediyesi Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

Sertifika törenine konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediye olarak bu görevi bu sorumluluğu üstlendik. Biz, Battalgazi Belediyesi olarak çalışan bayanlarımızın elinden tutmak, onlarla beraber içtimai hayatın içinde önemli bir yer edinme adına kadın kooperatifimizi kadının kazanacağı, beraber kalkınacağımız bir sistem haline getirdik. Hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin kadının sosyal ve içtimaiyi hayatın içerisinde önemli bir rol oynadığını ve önemli bir rolünün olduğunu biliyoruz. Özellikle Battalgazi’mizdeki ailenin direği olan bayanlarımızın içtimaiyi hayatın içerisine katmak, onların el becerilerini ve hünerlerini eğitimlerle geliştirmek istedik. Kadınlarımızın uygulamalı, kendi el hünerlerini, el becerilerini ortaya çıkardıklarını bunu pazarladıklarını, bu emeklerinin karşılığını aldıklarını görüyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Bu yönüyle arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yaptılar. Hizmet belediyeciliği kadar sosyal belediyeciliğin de önemli olduğunu biliyoruz. Her şeyin insan endeksli olduğunu, kurulan tüm sistemlerin insanların hayatlarını düzene koymak, kolaylaştırmak ve onlara yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak ve onların yaşam kalitesini yükseltme adına kurulması gerektiğini biliyoruz. Bizde insanımızı odak olarak alıyoruz. Bundan sonraki süreçte insanların hem üretimde hem yönetimde hem de sosyal entegrasyon projesinde olmasını canı gönülden arzu ediyoruz” dedi.

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin önümüzdeki günlerde çalışmalarına etkin şekilde başlayacaklarının altını da çizen Başkan Güder, “Kadın kooperatifimiz için ayarladığımız binalarımızın tadilatını yapıyoruz. Kısa süre içerisinde inşallah bunları bitirmiş olacağız. Bunları bitirdikten sonra kadınlarımızın üretime geçmesinin alt yapısını hazırlamış olacağız. Bizim kadınlarımızın yapacağı üretimle insanlarımızın doğal ürünlere ulaşmasını sağlayacağız. Tabi ki paydaşlarımız olacak. Örnek olarak Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinin yanında KOSGEB paydaşımız olacak, Ticaret Sanayi İl

Müdürlüğümüz bizim paydaşımız olacak. Bu paydaşlarla sizlere hizmet etmek, sizlerin şahsında bu topluma hizmet etmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Güder, konuşmasını özetle şöyle sürdürdü: “Sizin yapacağınız çalışmalar diğer kooperatiflere ve insanlara örnek aynı zamanda rol model olsun. Daha önceki kötü örnekler gibi değil de başka insanların gıpta edip takip edeceği bir yol çizmenizi sizden istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya’mızda 5 tane kadın kooperatifimiz var ama biz arzu ediyoruz ki sizin desteğinizle lokomotif Battalgazi kadın kooperatifi olsun. Bunun olacağına da yürekten inanıyoruz. Hepinizin heyecanlı olduğunu ve bir şeyler ortaya koymaya çalıştığınızı biliyorum. Sizler bu işi gayret ve çabanız ile sürdüreceksiniz”

Kadın kooperatif sayılarının daha da artması gerektiğini ifade eden Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ da, “2017 yılından itibaren Malatya’ya özel, ilk kez kooperatifçilik eğitim uyum programı adı altında 100 bayana ulaşarak, 88 bayana kooperatifçilik eğitim uyum sertifikası verdik. Bu uyum programları batı illerinde yapıldı. Doğu da sadece Malatya’da yapıldı. Kadın kooperatifçiliği güzel bir olgu. Malatya’mız da şuan Arapgir, Akçadağ, Battalgazi, Yazıhan’da ve Büyükşehir’de olmak üzere toplam 5 tane kadın kooperatifi oluştu. Bu sayının daha da artmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

KOSGEB İl Müdürü Murat Seki ise “Biz sizlere ürün satmak, mal ve ürün üretmeniz noktasında KOSGEB’in yeni girişimcilere vermiş olduğu desteği vereceğiz. Yeni dönemde desteklerimiz farklılaştı. İmalata desteklerimiz daha çok arttı. Biz, imalatçı bayanlara yeni girişimcilere 100 bin liradan başlayıp 360 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Kredileri kaldırdık. Verdiğimiz tüm destekler geri dönüşümsüz ve geri ödemesiz idi. Sizlerin aldığı eğitim de bu noktada çok önemli” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Güder ve diğer katılımcılar tarafından 50 kadın kursiyere sertifikaları verildi.

MALATYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

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