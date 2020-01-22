Kadın kursiyerlere sertifikaları törenle verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadın kursiyerlere sertifikaları törenle verildi

İHA

Malatya Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" verildi. Eğitime katılan ve başarılı olan kursiyerlere sertifikaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

Kadın kursiyerlere sertifikaları törenle verildi

Malatya Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verildi. Eğitime katılan ve başarılı olan kursiyerlere sertifikaları, düzenlenen törenle takdim edildi.
Eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanan 50 kadın kursiyer için düzenlenen sertifika törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, Battalgazi Belediyesi Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.
Sertifika törenine konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediye olarak bu görevi bu sorumluluğu üstlendik. Biz, Battalgazi Belediyesi olarak çalışan bayanlarımızın elinden tutmak, onlarla beraber içtimai hayatın içinde önemli bir yer edinme adına kadın kooperatifimizi kadının kazanacağı, beraber kalkınacağımız bir sistem haline getirdik. Hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin kadının sosyal ve içtimaiyi hayatın içerisinde önemli bir rol oynadığını ve önemli bir rolünün olduğunu biliyoruz. Özellikle Battalgazi’mizdeki ailenin direği olan bayanlarımızın içtimaiyi hayatın içerisine katmak, onların el becerilerini ve hünerlerini eğitimlerle geliştirmek istedik. Kadınlarımızın uygulamalı, kendi el hünerlerini, el becerilerini ortaya çıkardıklarını bunu pazarladıklarını, bu emeklerinin karşılığını aldıklarını görüyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Bu yönüyle arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yaptılar. Hizmet belediyeciliği kadar sosyal belediyeciliğin de önemli olduğunu biliyoruz. Her şeyin insan endeksli olduğunu, kurulan tüm sistemlerin insanların hayatlarını düzene koymak, kolaylaştırmak ve onlara yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak ve onların yaşam kalitesini yükseltme adına kurulması gerektiğini biliyoruz. Bizde insanımızı odak olarak alıyoruz. Bundan sonraki süreçte insanların hem üretimde hem yönetimde hem de sosyal entegrasyon projesinde olmasını canı gönülden arzu ediyoruz” dedi.
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin önümüzdeki günlerde çalışmalarına etkin şekilde başlayacaklarının altını da çizen Başkan Güder, “Kadın kooperatifimiz için ayarladığımız binalarımızın tadilatını yapıyoruz. Kısa süre içerisinde inşallah bunları bitirmiş olacağız. Bunları bitirdikten sonra kadınlarımızın üretime geçmesinin alt yapısını hazırlamış olacağız. Bizim kadınlarımızın yapacağı üretimle insanlarımızın doğal ürünlere ulaşmasını sağlayacağız. Tabi ki paydaşlarımız olacak. Örnek olarak Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinin yanında KOSGEB paydaşımız olacak, Ticaret Sanayi İl
Müdürlüğümüz bizim paydaşımız olacak. Bu paydaşlarla sizlere hizmet etmek, sizlerin şahsında bu topluma hizmet etmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.
Güder, konuşmasını özetle şöyle sürdürdü: “Sizin yapacağınız çalışmalar diğer kooperatiflere ve insanlara örnek aynı zamanda rol model olsun. Daha önceki kötü örnekler gibi değil de başka insanların gıpta edip takip edeceği bir yol çizmenizi sizden istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya’mızda 5 tane kadın kooperatifimiz var ama biz arzu ediyoruz ki sizin desteğinizle lokomotif Battalgazi kadın kooperatifi olsun. Bunun olacağına da yürekten inanıyoruz. Hepinizin heyecanlı olduğunu ve bir şeyler ortaya koymaya çalıştığınızı biliyorum. Sizler bu işi gayret ve çabanız ile sürdüreceksiniz”
Kadın kooperatif sayılarının daha da artması gerektiğini ifade eden Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ da, “2017 yılından itibaren Malatya’ya özel, ilk kez kooperatifçilik eğitim uyum programı adı altında 100 bayana ulaşarak, 88 bayana kooperatifçilik eğitim uyum sertifikası verdik. Bu uyum programları batı illerinde yapıldı. Doğu da sadece Malatya’da yapıldı. Kadın kooperatifçiliği güzel bir olgu. Malatya’mız da şuan Arapgir, Akçadağ, Battalgazi, Yazıhan’da ve Büyükşehir’de olmak üzere toplam 5 tane kadın kooperatifi oluştu. Bu sayının daha da artmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.
KOSGEB İl Müdürü Murat Seki ise “Biz sizlere ürün satmak, mal ve ürün üretmeniz noktasında KOSGEB’in yeni girişimcilere vermiş olduğu desteği vereceğiz. Yeni dönemde desteklerimiz farklılaştı. İmalata desteklerimiz daha çok arttı. Biz, imalatçı bayanlara yeni girişimcilere 100 bin liradan başlayıp 360 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Kredileri kaldırdık. Verdiğimiz tüm destekler geri dönüşümsüz ve geri ödemesiz idi. Sizlerin aldığı eğitim de bu noktada çok önemli” diyerek sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından Başkan Güder ve diğer katılımcılar tarafından 50 kadın kursiyere sertifikaları verildi.

MALATYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Yardımlaşma Derneği'ne kumar operasyonu
YEREL HABERLER 'Yardımlaşma Derneği'ne kumar operasyonu
"Yeşil Gıda Market" projesi hizmete başlıyor
YEREL HABERLER "Yeşil Gıda Market" projesi hizmete başlıyor
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan: "Sağlık ve eğitim programlarına önem veriyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan: "Sağlık ...
Aç kalan yaban domuzları şehre indi
YEREL HABERLER Aç kalan yaban domuzları şehre indi
Kumar oynandığı için kapatılan dernek binasına yeniden kumar operasyonu
YEREL HABERLER Kumar oynandığı için kapatılan dernek binasına ...
Milletvekili Kahtalı: TOKİ, Yazıhan’da da konut yapacak
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı: TOKİ, Yazıhan’da da konut ...
Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası 100 milyon TL’ye mal olacak
YEREL HABERLER Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası 100 milyon ...
Sivas bağlantı yolunun 2 buçuk kilometrelik bölümü tamamlandı
YEREL HABERLER Sivas bağlantı yolunun 2 buçuk kilometrelik bölümü ...
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ve transferde Remi Walter ile anlaştı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ve ...
Doğanşehir’de kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Doğanşehir’de kan bağışı kampanyası
Kısa Film Festivali başvurusu başladı
YEREL HABERLER Kısa Film Festivali başvurusu başladı
Malatya'da 100 fidan Toprak Dede’yle aynı gün toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Malatya'da 100 fidan Toprak Dede’yle aynı gün ...
Yeşilyurt'ta kamu görevlilerinin yargılanmasını ön gören kanun anlatıldı
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta kamu görevlilerinin yargılanmasını ön ...
Akçadağ'da eğitimin sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Akçadağ'da eğitimin sorunları masaya yatırıldı
Milletvekili Kahtalı: Sağlıkta yüzde 90’ının üzerinde bir memnuniyet söz konusu
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı: Sağlıkta yüzde 90’ının üzerinde ...
’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’’ sportif etkinliği
YEREL HABERLER ’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’’ sportif etkinliği
Başarılı atletlerden Gençlik Spor İl Müdürü Kayhan’a ziyaret
YEREL HABERLER Başarılı atletlerden Gençlik Spor İl Müdürü Kayhan’a ...
Hakkı Çelikel: "Camiamızın inanacağı bir isimle anlaşacağımızı umuyorum" Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "Sergen Hoca konusunda ortada açık bir başarısızlık tablosu vardı"
YEREL HABERLER Hakkı Çelikel: "Camiamızın inanacağı bir isimle ...
Sokak tiyatrosuyla uyuşturucunun zararına dikkat çektiler
YEREL HABERLER Sokak tiyatrosuyla uyuşturucunun zararına dikkat ...
İş insanını kaçırıp, ahırda işkence eden 7 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İş insanını kaçırıp, ahırda işkence eden 7 şüpheli ...
Başkan Çınar'dan başarı tüyoları
YEREL HABERLER Başkan Çınar'dan başarı tüyoları
Malatya'da 12 bin test kitabına el konuldu
YEREL HABERLER Malatya'da 12 bin test kitabına el konuldu
Battalgazi’deki işkence iddiasında dev operasyon: 10 gözaltı Gözaltına alınan şahıslardan 7’si tutuklandı
YEREL HABERLER Battalgazi’deki işkence iddiasında dev operasyon: 10 ...
Gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X