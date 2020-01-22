Malatya'da 4 tefeciye gözaltı

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MALATYA'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda kentte faiz karşılığında para vererek, senet imzalanan 4 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, çek ve senet ele geçirildi. Ele geçirilen materyal el koyan polis, 4 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.



MALATYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

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