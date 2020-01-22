Malatya'da tefeci operasyonunda 4 gözaltı

Malatya'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları ve bu suretle faiz karşılığında kişileri borçlandırarak haksız kazanç elde ettikleri, borcunu ödemeyenleri icraya verdikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik olarak başlatılan 2'inci etap operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda borç feragat dilekçesi ve senetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde E.T.'ye ait ev ve kayısı bahçesinde yapılan aramada, 869 adet ecstacy hap maddesi ele geçirilirken, konuyla ilgili olarak E.T. gözaltına alındı.

MALATYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

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