Otomobil takla attı: 4 yaralı

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Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi baraj mevkinde sabaha karşı meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 4 yaralı, kaza yerine gelen 112 ambulansları ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

MALATYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

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