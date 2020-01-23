Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

DHA


Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'den transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-siyahlı takımın renklerine bağladığı Remi Walter, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Walter, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
 

MALATYA

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Odunluk yangını ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Odunluk yangını ucuz atlatıldı
Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Malatya’da 2019 yılında 130 Milyon 760 bin TL yardım yapıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 2019 yılında 130 Milyon 760 bin TL yardım ...
Yeşilyurt Belediyespor’da gözler Darıca maçına çevrildi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da gözler Darıca maçına ...
Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları
Otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 4 yaralı
Yeni Malatyaspor'da Remi Walter imzayı attı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Remi Walter imzayı attı
Malatya'da tefeci operasyonunda 4 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da tefeci operasyonunda 4 gözaltı
Malatya'da 4 tefeciye gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da 4 tefeciye gözaltı
Darende HEM kurslarına ilgi
YEREL HABERLER Darende HEM kurslarına ilgi
Kadın kursiyerlere sertifikaları törenle verildi
YEREL HABERLER Kadın kursiyerlere sertifikaları törenle verildi
'Yardımlaşma Derneği'ne kumar operasyonu
YEREL HABERLER 'Yardımlaşma Derneği'ne kumar operasyonu
"Yeşil Gıda Market" projesi hizmete başlıyor
YEREL HABERLER "Yeşil Gıda Market" projesi hizmete başlıyor
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan: "Sağlık ve eğitim programlarına önem veriyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan: "Sağlık ...
Aç kalan yaban domuzları şehre indi
YEREL HABERLER Aç kalan yaban domuzları şehre indi
Kumar oynandığı için kapatılan dernek binasına yeniden kumar operasyonu
YEREL HABERLER Kumar oynandığı için kapatılan dernek binasına ...
Milletvekili Kahtalı: TOKİ, Yazıhan’da da konut yapacak
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı: TOKİ, Yazıhan’da da konut ...
Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası 100 milyon TL’ye mal olacak
YEREL HABERLER Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası 100 milyon ...
Sivas bağlantı yolunun 2 buçuk kilometrelik bölümü tamamlandı
YEREL HABERLER Sivas bağlantı yolunun 2 buçuk kilometrelik bölümü ...
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ve transferde Remi Walter ile anlaştı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ve ...
Doğanşehir’de kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Doğanşehir’de kan bağışı kampanyası
Kısa Film Festivali başvurusu başladı
YEREL HABERLER Kısa Film Festivali başvurusu başladı
Malatya'da 100 fidan Toprak Dede’yle aynı gün toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Malatya'da 100 fidan Toprak Dede’yle aynı gün ...
Yeşilyurt'ta kamu görevlilerinin yargılanmasını ön gören kanun anlatıldı
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta kamu görevlilerinin yargılanmasını ön ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X