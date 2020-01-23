Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile temasta

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile görüşecek. Bugün yapılacak görüşme sonrası kulüp yönetimi, Özdeş ile ilgili kararını açıklayacak.

Yeni Malatyaspor, bir süre görev yaptıktan sonra yollarını ayıdığı Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör arayışını sürdürüyor. Teknik direktörlük görevi için bir çok ismin konuşulduğu Yeni Malatyaspor'da yönetim, bugün saat 14.30'da Kemal Özdeş ile görüşecek. Görüşme sonunda Özdeş'in takımın başına getirilip gerilmediği açıklanacak.

Ayrıca Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise bugün bazı futbolcular ile görüşmek için Yunanistan'a gitti.



MALATYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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