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Malatya ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı

İHA

Meteoroloji tarafından Malatya, Elazığ ve Adıyaman için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından Malatya, Elazığ ve Adıyaman için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Malatya ve Adıyaman çevresi için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Kuzey ve kuzeybatıdan esmesi beklenen şiddetli rüzgar ve fırtınanın 23 Ocak Perşembe günü akşam saat 21,00 gibi başlaması ve 24 Ocak Cuma akşamına kadar sürmesi beklenirken, hızının ise saatte zaman zaman 100 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yapılan açıklamada, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar, çatı uçması, kar bulunan yerlerde tipi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı kamu kurum, kuruluşlar ve vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

MALATYA

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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