Demir Grup Sivasspor çeyrek finalde

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

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- STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Ufuk Robin (Dk.74 Donald), Murat, Umut, Bifouma, Mustafa (Dk.45 Hadebe), Acquah (Dk.62 Gökhan), Chebake, Mina, Guilherme, Sakıb

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Kone, Ondele, İsaac, Paul, Mert (Dk.87 Armin), Erdoğan, Traore, Yasin (Dk. Volkan), Fatih (Dk.74 Caner), Hakan

GOLLER: Dk.79 Gökhan, Dk.90+2 Guilherme (Yeni Malatyaspor)Dk.2 Mert (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Chebake, Guilherme (Yeni Malatayspor)Yasin (Sivasspor)Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla bir önceki maçta 4-0 Sivas temsilcisine mağlup olan Yeni Malatyaspor, kupadan elendi. Sivasspor ise Çeyrek Final'e yükseldi.

2'nci dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleye sert vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

13'üncü dakikada Fatih'in kaleye çektiği şut sonrasında direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi, ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

19'uncu dakikada topla buluşan Guilherme, rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu, ancak öncesinde Erdoğan'a yaptığı faul gerekçesi ile gol sayılmadı.

21'inci dakikada Guilherme'nin ara pasıyla topla buluşan Robin, topu bekletmeden şutunu çekti, kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

38'inci dakikada Bifouma'nın pasıyla topla buluşan Acquah'ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çeldi.

53'üncü dakikada Umut'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Guilherme şutunu çekti, top kalenin dibinden auta çıktı.

66'ncı dakikada kullanılan kornere iyi yükselen Mina'nın vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.

71'inci dakikada Robin'in ceza sahası içerisinde vurduğu aşırtma şutu kaleci Ali kurtardı.

73'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Kone'nin pasıyla topla buluşan Mert şutunu çekti, top filelerle buluştu. Maçı durduran hakem Mustafa Öğretmenoğlu pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

79'uncu dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan, gelişine sert vurdu, top kaleci Ali'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

88'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Guilherme sert vurdu, top kalenin sağından auta çıktı.

90'ıncı dakikada ceza sahasında dışında Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



MALATYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

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