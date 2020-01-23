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‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projesi tamamlandı Yeşilyurt Belediyesi ile TOKİ yaptı

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile TOKİ arasında yapılan protokol neticesinde Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde uygulanan 'Kentsel Gelişim ve Dönüşüm' projesi tamamlandı.

‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projesi tamamlandı Yeşilyurt Belediyesi ile TOKİ yaptı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile TOKİ arasında yapılan protokol neticesinde Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde uygulanan ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projesi tamamlandı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Hoca Ahmet Yesevi, Cumhuriyet, Gazi, Yeşilkaynak, Kiltepe ve Turgut Özal Mahalle Muhtarları, Sazlılar Dernek Başkanı ve Yeşiltepe Eğitim ve Kültür Dernek Başkanıyla birlikte yapımı tamamlanan binalarda incelemelerde bulundu.
‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projesinde yer alan 383 adet konut ile 6 adet dükkanın satışları 27 Ocak07 Şubat 2020 tarihleri arasında TOKİ tarafından yapılacak. Projeden yararlanmak isteyenler bu tarihler arasında Halk Bankasına başvurularını yapabilecekler. Asıl hak sahipleri ile 20 Şubat 06 Mart tarihleri arasında sözleşme imzalanacak. Satışlar şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, sosyal güvenlik kurumundan alınmış hak sahipliği belgesi olanlar ve en az yüzde 40 engelli vatandaşlar olarak üç ayrı kategoride gerçekleşecek.
Yeşiltepe Eğitim ve Kültür Dernek Başkanı Özcan Gözene, nezih ve modern bir bakış açısıyla yapımı tamamlanan TOKİ Evlerinin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini sunarken, Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ise, “ Ulusal ve uluslararası ödüllerle her alanda başarılı hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Belediyemiz, Malatya’da kentsel dönüşümde bir ilki başarmıştır. Binalarımızı teslim etmek üzereyiz, burada kalite konuşulmaktadır. Kentsel dönüşümden rahatsız olanlar vardı, gelsinler ve kentsel dönüşüm nasıl yapılır, kaliteyi ve çok değerli bir eseri yerinde görsünler. Kaliteli yatırımlarla ödüller alan Yeşilyurt Belediyemize esasında burada da bir plaket vermemiz lazım. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibine bu başarıdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projesinde ki 383 adet konut ile 6 adet dükkanın yapım işinin tamamlanıp, satışa hazır hale getirildiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Belediyemiz ile TOKİ arasında yapılan protokol neticesinde Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde 34 dönüm üzerine projelendirdiğimiz ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projemizi 18 ay gibi kısa bir zamanda tamamlayarak büyük bir başarının altına imza attık. Yapım işleri tamamlanan binalarımız teslim etmeye hazır vaziyete geldi. Projeye ilk başladığımızda ‘sıkıntı ve eksiklik olur, yapılmaz, kaliteli işçilik olmaz, bir takım sorunlarla boğuşuruz’ gibi olumsuz yaklaşımlar, güvensizlik ve şüpheler vardı. Şu an itibariyle binalarımızla, sosyal yaşam alanlarıyla, mahalle odasıyla, camimizle, ticari ve sosyal alanlarıyla, çevre düzenlemesiyle, oturma gruplarıyla, kamelyalarla bölgemize örneklik teşkil edecek, Yeşilyurtumuzun sosyal yaşam kültürüne özel değerler katacak kıymetli bir projeyi en güzeliyle tamamlamanın huzurunu yaşıyoruz. Belediye ekiplerimizin ve müteahhidimizin özenli, titiz ve gayretli çalışmaları neticesinde bölgemizin değerine değer katan kaliteli projeyi Yeşilyurtumuza kazandırdık” ifadelerini kullandı.
Burada özellikle inşaatların kalitesi, yerleşim yerleri, cephelendirilmesi, metrekareleri ve yapılan güzel işçilikle birlikte böylesine güzel bir eserin ortaya çıkmasında büyük emekleri bulunan TOKİ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür eden Çınar, Yeşiltepe’de ki kentsel dönüşüm projesinin bundan sonraki bu tür projelere ışık tutacağını dile getirdi. Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızın taleplerini ve önerilerini alarak bugüne kadar faydalı hizmetlerde bulunduk, kentsel dönüşüm projelerimizi uygularken de bu ilkeden asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi buradaki projemizi yerinde görmelerini tavsiye ediyorum, gelip incelesinler ve baksınlar. Binalarımız gerek iç ve dış tasarımları gerekse de sosyal alanlarıyla bundan sonra uygulayacağımız kentsel dönüşüm projelerimize örneklik teşkil edecek düzeydedir. Turgut Özal Mahallemizde toplam 68 dönüm alan üzerine iki ayrı etap halinde yapacağımız kentsel dönüşüm projemizde hızla ilerliyor, diğer projelerimizle ilgili de görüşmelerimiz sürmektedir” diye konuştu.

MALATYA

23 Ocak 2020 Perşembe

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