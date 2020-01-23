Başkan Han’dan, Usta’ya tebrik

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’yı tebrik etti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’yı tebrik eden Baro Başkanı Enver Han, “Hemşehrimiz sayın Orhan Usta, YSK üyeliğine seçilmiştir. Tebrik eder, başarılar dilerim” dedi.
Malatya eski Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, 2018 yılında Yargıtay Üyeliğine atanmıştı.
MALATYA
23 Ocak 2020 Perşembe
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