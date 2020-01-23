Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Erkut yönetimindeki 44 KB 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Serdar Erkut ile otomobildeki Mert Erkut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



MALATYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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