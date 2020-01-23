Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş oturdu.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'da bir süre görev yaptıktan sonra yolları ayrılan Sergen Yalçın'dan sonra teknik direktör arayışını sürdürdü. Takımın başına teknik direktör getirilmesi için birçok ismin konuşulduğu Yeni Malatyaspor Kulübü yöneticileri bugün 14.30'da teknik direktör Kemal Özdeş ile görüştü. Görüşme sonunda Yeni Malatyaspor Kulübü yöneticileri Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar anlaşılan teknik direktör Kemal Özdeş'in 2 gün içerisinde kente geleceği belirtildi.

MALATYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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