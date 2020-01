Başkan Güder’den Orduzu’ya bina sözü

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Orduzu’ya yeni bir bina yaparak gençlerimizin, yaşlılarımızı zaman geçirebileceği, oturabileceği, bayanlarımızın kurs alabileceği bir mekan haline getirmeyi planlıyoruz”dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle toplantılarına devam ediyor. Mahalle toplantıları kapsamında Orduzu’da Elmasuyu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Güder, burada mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Mahallelerine hitap eden Başkan Güder, “Biz sizden biriyiz. Et tırnak gibiyiz. Bunun farkındayız. AK Parti’nin kurucuları arasında olmamız hasebiyle AK Partide göreve başladığımızda ülkenin içerisi de bulunduğu durumdan haberdardık. Ak Parti kurtarıcı olarak kurulmuş bir siyasi partidir. İnsanlarımız da buna inanarak her zaman bizlere destek oldular. Bizde partimiz de şahsımıza ne görev verildiyse o görevi yapmaya çalıştık. Şimdi de Rabbim nasip etti yaklaşık 1 yıl önce belediye başkanlığı seçimlerinde aday olduğumuzu ifade ettik. Öncelikle bizi seçen milletimize teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilatımız bizi buraya uygun gördü. Şükürler olsun ki 300 ile 350 bin nüfus aralığında olan ilçeler arasında birinci olduk. Çok güzel bir oy oranı almış olduk. Bu yüksek oy da bizim sorumluluğumuzu arttırdı. Öncesinde de AK Parti Battalgazi ilçe başkanlığı yapmam nedeniyle, nerde ne problem varsa vakıfız. Seçimden önce de zaten bunların tespitini ayrıca yapmıştık. Seçim sonrasında da ekip kurmamız gerekiyordu ve ekibimizi kurduk. Her başkan yardımcımıza 25 tane mahalle teslim ettik. Dedik ki bundan sonra her başkan yardımcısı kendisine bağlanan mahallelerle bire bir ilgilenecek. Muhtarlarımızla ve mahalle halkıyla oturarak sorunları teker teker ele alacak ve çözümü hususunda da takipçi olacaksınız. Bizler de haftada en az 6 mahallemizi ziyaret etmeye çalışıyoruz.” dedi.

Toplantıda sık sık birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Güder, “2019 yılında Ülkemiz, ekonomik sıkıntılarla kuşatılmaya çalışıldı. Buna rağmen ayakta durmak için mücadelemiz büyük oldu. Biz bu süreçte Belediyemizin kiralık olan temizlik araçlarını Belediyemizin bünyesine katarak, önemli bir giderin önüne geçmiş olduk. Öte taraftan gençler bizim için çok önemli dedik ve demeye devam ediyoruz. Hamınçiftliği’nde bulunan binamızı gençlik merkezimize dönüştürüyoruz. Yine Orduzu’daki binamızı da aynı şekilde gençlik merkezi yapmayı düşünüyorduk ancak binanın çok eski olmasından ve depreme dayanıklı olmamasından dolayı şuan o binayı yıkarak yerine daha güzel yeni bir bina yaparak gençlerimizin, yaşlılarımızı zaman geçirebileceği, oturabileceği, bayanlarımızın kurs alabileceği bir mekan haline getirmeyi planlıyoruz. Şunun altını çizerek söylüyorum ki Orduzumuz Malatya’mızın en güzel mahalleleri arasında yer alıyor. Orduzu bu zamana kadar hak ettiği değeri almamıştır. Ama Orduzumuz hak ettiği yere mutlaka gelmeli. Bu yönüyle özellikle biz, Arslantepe’yi önemsiyoruz. Arslantepe insanların uğrak yeri olursa bölgemiz canlanır ve kalkınır. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Burada 4050 dönüm bir yer bulup, Malatya müzesini bu bölgeye getirmeyi düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüşmelerimiz var. Bizim burada ki tek düşüncemiz her zaman dediğimiz gibi Orduzu’nun hak ettiği yere ulaşması. Yapmış olduğumuz projeler belki kısa vadede meyvelerini vermeyecek ama İnşallah orta ve uzun vadede planlarımız neticesinde sonuca ulaşacak. Belediye Başkanları olarak Malatya’da uyumlu çalışıyoruz. Hep birlikte Malatya’ya ne yapabiliriz ? Battalgazimize ne kazandırabiliriz? Bunun uğraşlarını veriyoruz. Amacımız Malatya’mıza, Battalgazi’mize faydalı olmak. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı birlikte olursak üstesinden geliriz. Biz her zaman bir olacağız, beraber olacağız. Komşu komşuya iyi olacak. Mahalle içerisinde dayanışmamız olacak, sokak içerisinde dayanışmamız olacak. Bunlar olduğu zaman zaten sorunların hepsi bir şekilde çözülür” şeklinde konuştu.

