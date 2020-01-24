TÖTM 2019'da 222 erişkin hastaya kök hücre nakli yapıldı

Malatya İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde (TÖTM) geçen yıl 222 erişkin hastaya kök hücre nakli yapıldı. Türkiye'de kök hücre ve kemik iliği naklini en fazla gerçekleştiren merkez olan TÖTM, yeni yılda da bağış için harekete geçti.

Türk Kızılay Malatya Şubesi, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ve Malatya İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) işbirliği ile kemik iliği ve kan bağış kampanyası başlatıldı.

TÖTM ‘de düzenlenen kampanya başlatılması basın toplantısında, kemik iliği bağışının önemi vurgulanarak, kampanyanın detayları aktarıldı. ‘Öne Çık, Hayat Kurtar’ sloganıyla başlatılan kampanyanın hedefinin, kemik iliği bağışı konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek ve daha çok sayıda bağış yapılmasını sağlamak olduğu vurgulandı.

"TÖTM'de 222 erişkin hastaya kök hücre nakli yapıldı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "TÖTM ülkemizin en büyük en önemli üniversitelerinden biri ve çok önemli çalışmalara imza atıyor. Şimdiye kadar organ ve doku nakli konusunda Türkiye’nin en önde hastanesi olarak yer aldı ve bunu sürdürüyor. İki alanda Türkiye’nin, aynı zamanda Avrupa ve dünyanın da lideriyiz. Bu iki alandan biri karaciğer nakli, bir diğeri ise kök hücre ve kemik iliği nakli. Karaciğer naklinde Türkiye, Avrupa ve Dünyanın lideri konumundayız. Kök hücre ve kemik iliği naklinde ise Türkiye’nin 2018 ve 2019’da lideri yine TÖTM’dir” dedi.

İnönü Üniversitesi'nin 2019 yılında Kızılay’a yaptığı kan bağışından dolayı bronz madalya aldıklarını ifade eden Kızılay, "2019’da kan bağışı açısından Kızılay başkanımızın elinden bronz madalya almış bir üniversitedir. 2019’da üniversitemizin personeli ve öğrencileri kan bağışında bin sayısını geçtiği için bu madalyayı takdim ettiler. Hedefimiz 2020’de altın madalya almak” diye konuştu.

Rektör Kızılay, ayrıca 2019 yıllında TÖTM kök hücre nakli merkezinde 222 erişkin hastaya kök hücre nakli yapıldığını ifade etti. Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ise tıp merkezi yönetime teşekkür ederek, "Bu iş sadece Kızılay ve Sağlık Bakanlığı ile olmuyor. Bizim bu konudaki en önemli partnerlerimizden birisi içerisinde bulunduğumuz bu hastanemiz. Türkiye’de birçok konuda örnek olduğu gibi, kök hücre bağışı, toplanması ve hastalara nakli konusunda çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Bu açıdan bir Malatyalı olarak bizi baştan aşağı gururlandıran bir tablo. Bu tablonun içinde yer alıp onlarla birlikte olabilmek bizim için önemli. Ben vermiş olduğu desteklerden dolayı tüm üniversitemize, personelimize, hocalarımıza ve ekibimize Kızılay adına minnettarlığımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

MALATYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

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