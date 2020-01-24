Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımının başında ilk çalışmaya çıktı.

Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası'da Sivasspor ile sahasında oynadığı maçın ardından ara vermeden ligin 19. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetimden yapılan antrenmana yeni transfer Remi Wolter da katıldı. Fransız futbolcunun antrenmanda arkadaşlarıyla çabuk kaynaştığı gözlendi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

MALATYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.