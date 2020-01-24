Elazığ'daki deprem Malatya'da da hissedildi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Malatya’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı.Malatya genelinde de hissedilen depremde vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Evlerini terk eden vatandaşlar artçı sarsıntılar ihtimali üzerine sokakta ve araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor. Deprem sonrası otomobilleriyle ana caddelere çıkan vatandaşlar, il genelinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Deprem nedeniyle dışarı çıkan vatandaşlar, yaşadıkları panikten ötürü geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti.

MALATYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:07

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