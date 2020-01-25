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Malatya’da 5 ölü, 94 yaralı var

İHA

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Malatya'da 5 ölü, 94 yaralı var" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, “Malatya’da 5 ölü, 94 yaralı var” dedi.
Vali Baruş, valilik binası önünde yaptığı basın açıklamasında, “Özellikle iki ilçemizde, Doğanyol ve Pütürge’de şiddetli hissedildi. İki ilçemizde bazı binalarda hasarlar var. Doğanyol’da 5 vatandaşımızı kaybettik. Doğanyol’da 2’si ağır 40 yaralı var. Pütürge de kayıp yok. Bazı bölgelerde evlerde göçük hasar var. Kale ilçemizde de yaralılar var. Toplam 94 yaralımız var. AFAD ekipleri olay yerinde. Yetkililer dışındaki açıklamalara kimse itibar etmesin. Gerçek dışı açıklamalara vatandaş itibar etmesin. Vatandaşlar gelen uyarılara dikkat etsinler.” ifadelerini kullandı.

MALATYA

25 Ocak 2020 Cumartesi

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