Malatya halkı geceyi sokakta geçiriyor

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli depremin şiddetle hissedildiği Malatya’da vatandaşlar kendilerini dışarı atıp, ateşte ısınıyor.

Artçı depremlerin de sürmesi nedeniyle vatandaşlar soğuk havaya rağmen evde oturmayıp, dışarıda ateş yakarak ısınıyor.

Eve girmeyip dışarıda zaman geçiren vatandaşlar, deprem anını anlattılar.

Kimisi şiddetli depremden sonra kendilerini dışarı attıklarını ifade ederken, kimisi de panik yaşadıklarını kaydetti.

MALATYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.