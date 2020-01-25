Malatya’da deprem bilançosu: 5 ölü 91 yaralı

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve Malatya’da da hissedilen 6.8’lik depremde Malatya’da şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini 91 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 6.8’lik depremin ardından Doğanyol ilçesine giderek incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, depremde şu ana kadar 5 kişinin öldüğünü 91 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Baruş, “Şu anda Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesindeyiz. Burada iki binada göçük var arkadaşlarımız çalışıyor. 1 kişi enkazın altında. Canlı emaresi yok betonarme olduğu için çalışmalar zor ilerliyor. Şu ana kadar 5 kişi öldü. Bunların hepsi de Doğanyol’da. Burada eski binalar var. Başka can kaybı bildirilmedi. Doğanyol’da 40’a yakın yaralı var, 3 kişinin durumu ağırdı onları helikopterlerle Turgut Özal Tıp Merkezine sevk ettik. Tedavi altına alındılar. Pütürge’de 50’ye yakın yaralı var 1 yaralı da Kale’de var. Toplamda 91 yaralımız var. Mahallelerimizdeki okul binalarını açtık. Vatandaşlar oraya gidebilir. Pütürge ve Doğanyol’da yaşayan vatandaşlarımız için çadır nakilleri başladı kurmaya başlayacağız. Havalar soğuk olduğu için ısınma konusunda gerekli talimatları verdik. Güveli yerler oluşturduk. Merkezlerde yeteri kadar toplanma yerleri var. Barınma sıkıntısı çekmeyeceğiz. Vatandaşlarımız endişeye kapılmadan riskli binalara girmesinler sağlıklı binalara gitsinler. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız muhtarlara müracaat etsinler” diye konuştu.

MALATYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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