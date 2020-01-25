Deprem değil panik yaraladı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran sayısı 150’yi buldu

Elazığ’ın komşu şehri Malatya’da depremden sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuranların sayısı 150’yi buldu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaptığı açıklamada, hastanelerine başvuranların 150’yi bulduğunu ifade edip, “Depremde korkup panikleyerek balkından atlayanlar geldi. Kırıkları var. Durumu ciddi olan hastamız yoktur.

100150 civarında deprem sonrasında hastanemize gelenler oldu” ifadelerini kullandı.

Aktürk, “150 personelle hizmet veriyoruz. Gerekirse Doğanyol veya talep edilecek yerlere de sağlık görevlilerini hazır tutuyoruz” dedi.

MALATYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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