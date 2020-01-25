Belediye marketler bazı şubelerini ihtiyaç için açtı

Malatya’da Belediye Esenlik marketler bazı şubelerini vatandaşın ihtiyacı için açtı.

Elazığ Sivrice merkezli depremin büyük oranda hissedildiği komşu kent Malatya’da vatandaşlar artçı sarsıntılar olabileceği düşüncesiyle evlerine girmezken, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik marketlerin, Fahri Kayahan, Güngör Caddesi, Konferans Salonu, Yeşilçam, Kernek ve Kuyuönü şubelerinin gece açık olacağı bildirildi.

MALATYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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