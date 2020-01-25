Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin boyutları hava aydınlanınca ortaya çıktı. Malatya’nın Doğanyol ilçesinde birçok vatandaş geceyi sokakta geçirirken, havadan görüntülenen ilçede özellikle kerpiç yapıların depremden yıkıldığı görüldü.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya’nın Doğanyol ilçesinde 4 kişi öldü, 100'e yakın vatandaş yaralandı. Günün aydınlanması ile birlikte depremin boyutları da ortaya çıktı. Gökçe Mahallesinde çok sayıda evde ciddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi.

Deprem anında yaşadıkları korkuyu anlatan Doğanyollular, hasar gören evlerine girmeye korktuklarını söylediler. Dışarıda yaktıkları ateş ile sabahlayan vatandaşlar, bu kadar şiddetli bir depremi daha önce yaşamadıklarını belirttiler.

Depremin vurduğu Doğanyol, havadan görüntülenirken özellikle kerpiç yapıların büyük hasar gördüğü ortaya çıktı.

MALATYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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