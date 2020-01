Malatya'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çöken evde yaşamını yitiren Gazal Say (33) ile oğlu Yusuf Ali Say (5), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde depremde Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezinde yaşayan Say ailesinin evi çöktü. Depremde, anne Gazal Say ile oğlu Yusuf Ali Say, enkazı altında kaldı. AFAD, İtfaiye, sağlık ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gazal Say ve oğlu Yusuf Ali Say'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınarak Doğanyol Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Say ailesinin yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu gözyaşları içinde toprağa verildi.



