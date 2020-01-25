Tatlıcıda acı anlar Deprem anında künefe salonundaki panik cep telefonunda

Elazığ depreminin yakından hisseden Malatya’daki bir künefe salonunda yaşanan panik anları, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği şehirlerden olan Malatya’da bulunan künefe salonundaki panik anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Deprem anı kentteki bir kıraathanede yaşanan panik anları da güvenlik kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde sarsıntının ardından vatandaşların yaşadığı korku ve panikle dışarıya doğru kaçmaları yansıdı.

MALATYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

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