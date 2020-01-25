Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, deprem sonrası içme suyunun bulanık aktığını belirterek, "Elazığ merkezli olan ve ilimizde de hissedilen 6,8 şiddetindeki deprem sonrasında, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj kaynağı suyunda bulanıklık meydana gelmiştir" dedi.

Elazığ Sivrice merkezli depreme etken olan Doğu Anadolu fay hattının yakınında bulunan Malatya’nın içme suyunu sağlayan Kaptaj bölgesinin de depremden etkilenmesi nedeniyle içme suyunun bulanık aktığı ortaya çıktı.

Doğu Anadolu fay hattının Bingöl Karlova’dan başlayıp Bingöl, Elazığ Palu, Hazar Gölü, Adıyaman Sincik, Adıyaman Çelikhan ve Adıyaman Gölbaşı’ndan geçerek yön değiştirdiği ve fayın devam ettiği belirtildi.

Malatya’da 500 bin civarında nüfusun içme suyunun sağlandığı Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi sınırına yakın bölgedeki Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'ndeki Pınarbaşı Kaptaj diye bilinen yerin de depremden etkilenmiş olabileceği, bu nedenle suyun renginin değişmiş olduğu ifade edildi.

Malatya İnönü Üniversitesinden emekli olan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi sınırına yakın bölgedeki Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesindeki Pınarbaşı Kaptaj’dan çıkan içme suyunun faylardan çıktığını belirterek, “Karların erimesi ve fay aralarına karışması ile içme suyu milli olabilir. Deprem sonrası suyun, biraz milli, renginin koyu olarak akması normaldir. Korkulacak bir şey yoktur” ifadelerini kullandı.



MASKİ’den açıklama

Bu arada, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Elazığ merkezli olan ve ilimizde de hissedilen 6,8 şiddetindeki deprem sonrasında, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj kaynağı suyunda bulanıklık meydana gelmiştir. Önlem almak için MASKİ ve Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında saat başı su numunesi alınmaktadır. Ayrıca MASKİ ekiplerimiz içme suyu kaynağımız olan Kaptaj’da çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu konuyla ilgili, bazı basın ve yayın organlarında ve sosyal medyada suya kanalizasyon karıştığı ile ilgili mesnetsiz birtakım iddialar dolaşmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tip söylentileri dikkate almamaları önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.

MALATYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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