Malatya’da tüm sosyal tesisler depremzedeler için açıldı

Malatya’da deprem sonrasında belediyelere ait tüm sos tesisler, yaşam merkezleri ve kıraathaneler, depremzedelerin hizmetine sunuldu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte vatandaşları ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak deprem sonrası tüm imkanlarını seferber ettiklerini bildirdi. Deprem sonrası sokağa dökülen vatandaşların geceyi dışarıda geçirmemesi için Belediye hizmet binası, Sosyal Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Millet Kıraathaneleri, Kapalı Spor Salonu, Konferans salonları başta olmak üzere tüm birimlerinde 24 saat vatandaşları ağırladı. Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Geceyi belediye birimlerinde geçiren vatandaşları ziyaret eden Başkan Güder, yaptığı açıklamada, “Merkez üssü Elazığ olmak üzere Malatya’mız ve Türkiye’miz acı bir doğa olayını yaşamış oldu. Bu olaydan etkilenen ve rahmete kavuşan vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem olduğu andan itibaren Valiliğimizde acil afet koordinasyon merkezlerimizi kurduk. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Vekillerimiz bölgeye intikal ettiler. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak başta Belediyemiz ve tüm kurum ve kuruluşlarımızı, sosyal merkezlerimizin kapılarını vatandaşlarımıza açtık. Yaşanan depremden dolayı dışarıda kalan insanımızı soğuktan korumak ve kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlara sevk ettik. Vatandaşlarımız Belediye binamızda olduğu gibi sosyal tesislerimizde de ağırlıyoruz. Artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Onların ihtiyaçlarını giderme adına, onları teskin etme adına onlarla konuşuyoruz. Malatya olarak, yetkililer olarak ayaktayız. Vatandaşlarımızın dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Battalgazi’de şuan bazı bölgelerde maddi hasarlarımız olsa da şükürler olsun ki herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Kaymakamlığımız, Güvenlik birimlerimiz sabaha kadar alanda dolaşıyorlar. Herkese geçmiş olsun diliyorum ve inşallah Türkiye olarak hepimiz bu yükün altından kalkacağız. Gün kenetlenme günüdür” dedi.



"Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Öncelikle Malatyalı hemşehrilerimize, Elazığ’lı hemşehrilerimize ve bütün Türkiye’ye geçmiş olsun. Böyle büyük bir depremde can kaybının sınırlı olması ve ekiplerin hızlı bir şekilde hareket edebilmesi, Belediyelerimizin imkanlarını seferber etmesi, aslında kurumların böyle durumlara hazır olduğunu gösteriyor. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan Rahmet diliyorum. Bütün yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. Şuan 3 Bakanımız bölgedeler. Şuan Elazığ’dalar ama gecenin ilerleyen saatlerinde Malatya’ya gelecekler. Battalgazi Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, okullar ve kamu kurumları da binalarını vatandaşlara açtılar” dedi.

Diğer yandan, Yeşilyurt Belediyesi, 6.8 şiddetindeki depremin ardından her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için geceyi dışarıda geçiren vatandaşları sosyal tesislerde misafir ederken, çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla oluşturulan Acil Müdahale Ekibi ise Doğanyol ve Pütürge’nin farklı mahallelerinde ki enkaz ve göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek verdi. Geceyi sosyal tesislerde geçiren vatandaşları ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşların derdine derman olmak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak ta depremin yaşandığı andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik. Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçe genelindeki bütün sosyal ve spor tesislerimiz sabaha kadar hizmet verdi. Tesislerimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımıza çay ve çorba ikramında bulunduk. Depremin en fazla etkilediği, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ikamet ettiği Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde ki enkaz kaldırma ve yaralıları kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla acil müdahale ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Bizler her türlü şart ve durumda 7/24 halkımızın yanındayız, yaraların sarılması içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz büyük bir milletiz, acılarımızı da sevincimizi de paylaşır, hep birlikte yaşarız. Birlikte hareket ettiğimiz için de çok güçlü kardeşlik temellerine sahibiz. Gün yaralarımızı hep birlikte sarma, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Bugünde el ele verip bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Cenabı Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın inşallah” diye konuştu.

