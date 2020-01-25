Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi polis zırhlı aracı kaza yaptı: 5 yaralı

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde özel hareket polislerini taşıyan zırhlı araç, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 polis, tedavi altına alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesi olan Malatya’nın Doğanyol ilçesine yapacağı ziyaret öncesi ilçede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Önlemler kapsamında ilçeye gelen özel hareket polislerini taşıyan zırhlı araç ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, zırhlı araçta bulunan polisleri çıkartırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan polislerin hayati tehlikeleri bulunmazken, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’de olay yerine gelerek bilgiler aldı.

MALATYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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