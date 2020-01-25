Doğanyol'da zırhlı araç şarampole devrildi: 5 polis yaralı

- ELAZIĞ depreminin hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret etmesi beklenirken, güvenlik önlemi almak amacıyla ilçeye gelen özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 özel harekat polisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçe girişinde meydana geldi. Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde depremde Malatya'nın Doğanyol ilçeside etkilendi. İlçeyi ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmeden önce güvenlik önlemi almaya giden özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5 polis yaralandı. Yaralı polisler, deprem bölgesinde hazır bekletilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazada devrilen zırhlı araç düştüğü yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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