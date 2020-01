İlk yardım eğitimine katılan mahalle muhtarlarına sertifikaları verildi

Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığının işbirliğiyle düzenlenen ‘İlk Yardım Eğitim’ seminerine katılan Yeşilyurt İlçesindeki muhtarlara sertifikaları takdim edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rukiye Aylaz tarafından gerçekleşen iki günlük eğitimde; ilk yardım nedir, kimlere ilk yardım yapılır, dikkat edilmesi gereken hususlar ve ilk yardım sürecinde izlenecek yol ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim seminerine katılarak sertifika almaya hak kazanan muhtarları tebrik eden İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rukiye Aylaz, “ Temel ilk yardım eğitim semineriyle bizleri mahalle muhtarlarımızla buluşturan, güzel ve verimli bir eğitim programına ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a şükranlarımı sunuyorum. İlk yardım konusuna büyük bir duyarlılık gösterip eğitim programına ilgi gösteren muhtarlarımızı da tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

İlk yardımın herkes tarafından bilmesi gereken hassas ve önemli bir konu olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her şeyin başının sağlık olduğunu dile getirerek, “Başta kendimiz için, ummadığımız anda karşımızda çıkan kazalarda ilk müdahale her zaman hayati önem taşır. Doğru bir müdahaleyle bir insanın veya canlının hayatını kurtarmaya vesile olmak, her şeyden kıymetlidir.” dedi.

Bu seminerin düzenlenmesindeki amacın Yeşilyurt’ta oluşacak sağlık durumlarında ekiplerin gelmesine kadar muhtarların neler yapması gerektiğini öğrenmeleri olduğunu dile getiren Çınar, “Sağlık ekiplerinin olay yerine gelinceye kadarki zaman dilimde ilk yardımın bilinçli ve doğru olarak yapılması hayat kurtarıcı olabilir. Hayat kurtarma ya da olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik bu işlemin geniş kitleler tarafından bilinmesi çok önemlidir. Biz insanımızı ve doğada yaşayan tüm canlıları seviyoruz. Bu tür eğitim programlarına ayrı bir önem veriyoruz. Farklı konularda ki eğitim seminerlerimize bundan sonra da devam edeceğiz. İlk yardım eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanan muhtarlarımızı tebrik ediyorum, çalışmalarında başarılar dilerim.” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, törende İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukiye Aylaz’a teşekkür plaketi, seminere katılan muhtarlara ise sertifikalarını takdim etti.

MALATYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:48

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.