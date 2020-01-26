Yeni Malatyaspor'dan erteleme kararına tepki Adil Gevrek: "Tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni Malatyaspor'dan erteleme kararına tepki Adil Gevrek: "Tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı"

İHA

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili, "Federasyondan bizi aradılar ve Trabzonspor'un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Ancak biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı" dedi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanması gereken ancak Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı TFF'nin ileri bir tarihe ertelediği Trabzonspor mücadelesine ilişkin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gevrek, maçın bordomavili kulübün isteği doğrultusunda ertelendiğini, kararın adaletsiz olduğunu söyledi.
Kendilerinin karşılaşmanın oynanması yönünde görüş bildirdiğini ifade eden Adil Gevrek, "Federasyondan bizi aradılar ve Trabzonspor'un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Ancak biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor gelmek istemiyor diye maçı ertelediler. Bu tür durumlarda ev sahibi takımın, mağdur olan tarafın talebi dikkate alınır. Ama bu kez öyle olmadı. Depremden dolayı ise o halde bütün lig maçlarını ertelemeliydiler" şeklinde konuştu.

"Biz maça hazırdık"
Gevrek, Karadeniz ekibinin kendi şartlarını düşünerek erteleme kararını ilettiğini de belirterek, şöyle devam etti:
"Trabzonspor kupada 120 dakika maç oynadı. Sakat ve cezalı olan oyuncuları var. Nwakaeme de bunlardan biriydi. Bence Trabzonspor kendi şartlarını düşünerek erteleme kararı iletti. Bizim oyuncularımız maça hazırdı. Ertelenince onlar da korktular."

MALATYA

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da deprem yaraları sarılıyor Depremzedeler geceleri çadırlarda geçiriyor
YEREL HABERLER Malatya’da deprem yaraları sarılıyor Depremzedeler ...
İlk yardım eğitimine katılan mahalle muhtarlarına sertifikaları verildi
YEREL HABERLER İlk yardım eğitimine katılan mahalle muhtarlarına ...
MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan deprem açıklaması
YEREL HABERLER MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan deprem açıklaması
İstanbul Ticaret Odası’nın 20 tır temel ihtiyaç malzemesi Malatya’ya ulaştı
YEREL HABERLER İstanbul Ticaret Odası’nın 20 tır temel ihtiyaç ...
6.8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor
YEREL HABERLER 6.8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Doğanyol ilçesinde inceleme
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Doğanyol ilçesinde ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Zemin etütlerini yaptırarak, vatandaşları geçici çadırlardan da kurtarıp kalıcı konutlara alacağız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da deprem ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme yaparken bir deprem daha oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için en kısa sürede sağlam binaların yapılacağını açıkladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme yaparken bir deprem ...
Doğanyol'da zırhlı araç şarampole devrildi: 5 polis yaralı
YEREL HABERLER Doğanyol'da zırhlı araç şarampole devrildi: 5 polis ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi polis zırhlı aracı kaza yaptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi polis zırhlı ...
Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor maçı 'ertelenmesin' açıklaması
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor maçı 'ertelenmesin' ...
Deprem sırasında yaralananlar hastanede tedavi altında
YEREL HABERLER Deprem sırasında yaralananlar hastanede tedavi ...
Depremde Yeni Cami hasar gördü
YEREL HABERLER Depremde Yeni Cami hasar gördü
Malatya’da içme suyu kesintisi yapılacak Deprem esnasında oluşan sarsıntıdan dolayı ana vana arızalandı
YEREL HABERLER Malatya’da içme suyu kesintisi yapılacak Deprem ...
Deprem anında kendisini dışarı attı, yaralanmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Deprem anında kendisini dışarı attı, yaralanmaktan ...
Malatya Valiliğinden hasarlı bina uyarısı
YEREL HABERLER Malatya Valiliğinden hasarlı bina uyarısı
Malatya’da tüm sosyal tesisler depremzedeler için açıldı
YEREL HABERLER Malatya’da tüm sosyal tesisler depremzedeler için ...
MASKİ: "Deprem sonrasında içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj kaynağı suyunda bulanıklık meydana gelmiştir"
YEREL HABERLER MASKİ: "Deprem sonrasında içme suyu ihtiyacını ...
Malatya'da depremde hasar gören evler boşaltılıyor
YEREL HABERLER Malatya'da depremde hasar gören evler boşaltılıyor
Malatya'da depremde ölen 2 kişi de toprağa verildi
YEREL HABERLER Malatya'da depremde ölen 2 kişi de toprağa verildi
Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı ...
Tatlıcıda acı anlar Deprem anında künefe salonundaki panik cep telefonunda
YEREL HABERLER Tatlıcıda acı anlar Deprem anında künefe salonundaki ...
Malatya'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi
YEREL HABERLER Malatya'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Muhtar Yiğit, depremden korkup evlerine giremeyenleri camilere davet etti
YEREL HABERLER Muhtar Yiğit, depremden korkup evlerine giremeyenleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X