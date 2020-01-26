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Malatya'da deprem seferberliği

İHA

Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde yaşanan ve Malatya'da da şiddetle hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin etkilerini ortadan kaldırmak için Malatya'daki tüm imkanlar seferber edildi.

Malatya'da deprem seferberliği

Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde yaşanan ve Malatya’da da şiddetle hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin etkilerini ortadan kaldırmak için Malatya'daki tüm imkanlar seferber edildi.
Deprem felaketi sonrası Doğanyol, Pütürge ve Kale’ye AFAD ekipleriyle beraber ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaptı. Göçük altında kalan vatandaşları bulundukları yerden kurtarmak için yoğun çaba gösteren ekipler, daha sonra ilçelere bağlı mahallelerde zarar görmüş bütün evleri tek tek kontrol ettiler. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yıkılan ve zarar gören hayvan barınaklarında müdahale etmeyi de ihmal etmediler. Mahsur kalmış birçok hayvan bulundukları yerden kurtarıldı. 10 yangın olayı ve birçok trafik kazasına da müdahale edildi.
Malatya merkez şehir gösteren mevkiinde kriz noktası oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da kendi bünyesindeki araç ve iş makinelerinin dışında kamu kurum, kuruluş, ilçe belediyeleri ve özel müteşebbislere ait iş makineleri, tır, kamyonları bölgelere sevkini sağladı. İş makineleri gece boyunca yollara düşen kaya ve taşları temizleyip, enkaz kaldırma çalışmalarına katıldılar. Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerine ayrıca otobüsler gönderen Büyükşehir Belediyesi, birçok vatandaşın bölgeden ayrılmasını sağladı.
Çorba ve sıcak içecek ikramı
Büyükşehir Belediyesi, MOTAŞ’a ait tüm otobüsleri 2 gün boyunca geceleri ücretsiz yaptı. Kent genelinde bölge bölge Esenlik Marketler gece boyunca hizmet verdi. Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesisler geceligündüzlü ücretsiz hizmet verirken, belirlenen tüm merkezlerde çorba ve sıcak içecek ikramları yapıldı.
Su depoları sık sık kontrol ediliyor
Deprem sonrası içme suyu şebekelerinde yaşanan sorunlara anında müdahale eden ekipler, Kaptaj başta olmak üzere, kent genelindeki su depolarının kontrolleri yapılarak arızalar ortadan kaldırıldı. Su kesintisinin yaşandığı mahallelere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su takviyesi yaptı. Pütürge, Doğanyol ve Kale de yıkılan yapıların suları da kesilerek çalışmaların daha hızlı ilerlemesi sağlandı. Artçı deprem sonrası kaptaj ve su depolarında çalışmalar sık sık yapılıyor. İl Sağlık müdürlüğü ve MASKİ ile birlikte belli periyotlarla su analizleri yapılıyor.
AFAD ve Kızılay’a her türlü lojistik desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda oluşturulan kriz masasına da destek verdi. Bünyesinde bulunan bütün teknik personeli sahaya süren Büyükşehir Belediyesi hasar tespiti noktasında çalışmalara destek veriyor. Deprem sonrası göçük tehlikesi olan binalar ve yapıların boşaltılmasına öncülük veren Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarına devam ediyor.
Deprem sonrası oluşan tramvayı aza indirgemek için her türlü çabayı gösteren Büyükşehir Belediyesi, öğrenci yurtlarında kalan ve memleketlerine gitmek isteyen öğrencileri de ailelerinin yanına gitmelerini sağladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’a arama kurtarma ekibi göndererek, komşu kente yardım elini uzatmayı da ihmal etmedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da yaşanan deprem olayı sonrası ilk olarak, Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerini ve mahallelerini ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede yapılan çalışmaları yakından takip eden Başkan Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Milletinin yanında olduğunu söyledi.
Yaraların sarılması için gerekli adımların atıldığına dikkat çeken Başkan Gürkan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk depremin yaşandığı ilçelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımıza taziyelerini iletip, moral verdiler. İlk elden yaralara mehlem oldular” şeklinde konuştu.
Kapımız açık, soframızda daima yer var
Malatya Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla insanlara yardıma koştuğunu vurgulayan Başkan Gürkan, “Depremde ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan tüm yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Yüce Mevlam Türk Milletini tüm afetlerden, felaketlerden korusun. Doğal felaketin olumsuz etkilediği ilçelerimiz olan Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçemiz başta olmak üzere Malatya genelinin tamamında çalışıyoruz. Malatya Valiliği, AFAD, Kızılay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile müşterek hareket ediyoruz. Komşu kent güzel Elazığ’ımıza da geçmiş olsun. Bu zor günleri el ele vererek atlatacağız. Elazığ’a arama kurtarma ekiplerimiz gitti. Elazığlı kardeşlerimize evimizin kapıları açık, sofralarımızda da daima yer var” dedi.
Büyükşehir Belediyesine ait tüm tesislerin kapılarının 24 saat açık olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Yaraların sarılması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Cuma günü gece yarısından beri teyakkuzdayız. Gelen her türlü yardım çağrısına kulak vererek, insanlarımızın yardımına koştuk, koşmaya da devam ediyoruz. Deprem sonrası oluşan tramvayı atlatabilmek için ilgili kurumlarımızdan yapılan açıklamalar dışında ki hiçbir şeye itibar etmemeliyiz. Korku ve paniğe sebebiyet verecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız. Devletimizin bütün kurumları ve birimleriyle ortak hareket ediyoruz. Afet bölgesinde vatandaşlarımızın barınma sorunları çözüldü. Şuan hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bazı binalar girilemez ve kullanılamaz halde, bizde bu yaraların tedavisi için dur durak bilmeden çalışacağız. Tekrar tüm Türkiye’ye geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

MALATYA

26 Ocak 2020 Pazar

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