Malatya'da kuzenler birbirini bıçakladı

Malatya'da aralarında tartışma çıkan iki kuzen bıçakla birbirini yaraladı.

Olay Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.U. ile C.U. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kuzenler birbirini bıçakla yaraladı.

Yaralılardan E.U. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer yaralı C.U. ise Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

MALATYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:06

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