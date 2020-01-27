Kjartansson, Yeni Malatyaspor'da

Elazığ Valiliği'nden deprem ile ilgili bilgilendirme

Yeni Malatyaspor İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson’u renklerine bağladı.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan forvete takviye geldi. Sarıkırmızılılar Rusya’nın Rubin Kazan takımından İzlanda Milli Takımı futbolcusu Vidar Örn Kjartansson transfer etti. Golcü oyuncuyla opsiyonluk olmak üzere kiralık sözleşme imzalandı.

29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Malmö, J.Suning, M.Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan gibi takımlar bulunuyor.

MALATYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:49

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.