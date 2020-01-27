Kjartansson, Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson’u renklerine bağladı.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan forvete takviye geldi. Sarıkırmızılılar Rusya’nın Rubin Kazan takımından İzlanda Milli Takımı futbolcusu Vidar Örn Kjartansson transfer etti. Golcü oyuncuyla opsiyonluk olmak üzere kiralık sözleşme imzalandı.
29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Malmö, J.Suning, M.Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan gibi takımlar bulunuyor.
MALATYA
27 Ocak 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:05
- GÜNEŞ 07:30
- ÖĞLE 12:44
- İKİNDİ 15:25
- AKŞAM 17:49
- YATSI 19:08