Malatyasporlular Derneği’nden erteleme kararına tepki Fuat Yılmaz: “Olmadı Trabzonspor”

Ankara Malatyasporlular Derneği Başkanı Fuat Yılmaz, TFF’nin Trabzonspor maçıyla ilgili verdiği erteleme kararına tepki gösterdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, “Öncelikle Elazığ, Malatya ve 12 ilde hissedilen yaralı ve kayıplarımızın olduğu deprem den dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim.

Deprem haberini öğrendiği anda acımızı kalbinde hisseden acımızı paylaşan tüm kadirşinas yüreklere sonsuz teşekkürler. Hayatın olağan akışı ülkemizde devam ederken sinema, tiyatro, cafe, eğlence merkezleri, tv dizileri ekranlarda gösterime devam ederken, Türkiye'nin her yerinde Süper Lig’de, profesyonel liglerde tüm spor müsabakaları oynanırken Pazartesi günü saat 20.00’de Malatya’da oynanması gereken müsabakaya çıkmamak için TFF’ye başvuruda bulunan Trabzonspor Kulübü psikolojik olarak bir şehrin acısının üstüne bir acı daha eklemiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanımız Sayın Adil Gevrek'e bu konuyu iletmiş başkanımızdan maçı oynamak istedikleri cevabını şehirde maçın iptalini gerektirecek bir hususun olmadığı cevabını almışlardır.

Burada Adil ve Adaletli olmak yerine Yeni Malatyaspor Kulübü’ne üvey evlat muamelesi ve hatta Trabzonspor korumaya alınarak Takımımıza UEFA’nın bile yapmayacağı yabancı Ülke takımı muamelesi yapılmış, futbolcularımızın psikolojik baskı ile soğuk bir savaşın içine itilmesi sağlanmıştır.

Tek taraflı müracaat ile lobisi kuvvetli Trabzonspor Kulübü’nün, başkanının bu konuda hassasiyet göstererek hasılatı depremzedelere bağışlanacağı bir müsabakadan kaçmaları sadece önemli oyuncularının sakat ve cezalı olmasından başka bir husus değildir.

Bir şehrin acısına ortak olmak ve o şehirdeki olumsuz havayı dağıtmak yerine kaçış yollarını arayan Trabzonspor yönetimini ve buna kendini alet eden önce Trabzonspor un yabancıları korkuyor gelmek istemiyor diyen, sonra da Trabzonspor’dan bir müracaat gelmedi diyerek ayrımcılık yapan Türkiye'deki diğer maçları ertelemeyen Türkiye Futbol Federasyonu’nu esefle ve şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

MALATYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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