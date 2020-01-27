Ünlü rapçiler deprem bölgesinde

Rap müziğin sevilen isimlerinden Canbay Wolker grubunun solistleri Vahap Canbay ve Umut Bolat, Elazığ depreminin ardından bölgeye gelerek depremzedelere yardımda bulundu.

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye çok sayıda yardım malzemesi yollanırken, rap dünyasının tanınan isimlerinden Canbay Wolker grubunun solistleri de depremzedeler için harekete geçti. Depremin yıkıcı etkisini gösterdiği Malatya’nın Doğanyol ilçesine gelen grubun solistleri Vahap Canbay ve Umut Bolat, burada Gökçe Mahallesi ve Doğanyol ilçe merkezini ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Gökçe Mahallesi'nde yardımların toplanma merkezi olan Gökçe İlkokulunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Canbay, ellerinden geldiği kadarıyla Elazığ ve Malatya’da depremzedelere yardımda bulunduklarını söyleyerek, şu ana kadar yardım gönderen herkese teşekkür etti. Malatyalı olduğunu ifade eden Canbay, sanat camiasına da seslenerek bölgenin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Grubun diğer solisti Umut Bolat da depremin ardından yola çıktıklarını ve bölgeyi ziyaret ettiklerini belirterek, “Sanatçı arkadaşlarımızın imkanı olan varsa, buraya gelmelerini ve depremzedeleri ziyaret etmeleri büyük bir moral kaynağı olacaktır” dedi.

Gökçe Mahallesi Muhtarı Zülfükar Tuhan rap sanatçılarına teşekkür ederek, “Bizleri unutmadılar buraya geldiler. Biz bütün sanatçılarımızın buraya duyarlı olmasını istiyoruz. Burada büyük bir deprem yaşadık, zararımız çok” diye konuştu.

CanbayWolker rap grubunun bölgeye ulaştırdığı 2 tır dolusu temel ihtiyaç malzemesi, depremzedelere dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi.

MALATYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:49

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.