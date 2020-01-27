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Malatya'nın her noktasında saha çalışması sürüyor

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ekiplerin kentin her noktasında saha çalışması yürüttüğünü söyledi.

Malatya'nın her noktasında saha çalışması sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ekiplerin kentin her noktasında saha çalışması yürüttüğünü söyledi.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ziyarete, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın ve Gençlik Kolları üyeleri eşlik etti. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, “Malatyalı kardeşlerimize tekrardan burada geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acımız büyük, devletimiz ilk dakikadan itibaren Elazığ ve Malatyalı kardeşlerimizin yanında oldu. Bizler de burada kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Geçmiş olsun dileklerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik. İnşallah bundan sonra bu tür acıları bir daha yaşamayız. Vefat eden kardeşlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Cuma günü gerçekleşen deprem sonrası hepimiz teyakkuz halindeyiz. Bu sabah Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte yapmış olduğumuz incelemelerde, ciddi hasarların olduğunu tespit etmiş olduk. Vatandaşlarımızı teskin ettik. Devletin, Belediyemizin vatandaşın yanında olduğunu ve yaraların sarılacağını ifade ettik. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Malatya’ya teşrif ettiler. Devlet büyüklerimiz geliyor. İnşallah en kısa sürede Malatya’mızda oluşan bu acıyı, sıkıntıyı bertaraf etmek için elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edeceğiz. Sarf etmeye de devam edeceğiz. Kriz merkezlerimiz Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde 24 saat görevleri başındadır” şeklinde konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “AK Parti Gençlik Kolları Başkanımızın burada olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Geçmiş olsun dilek ve temennilerinden dolayı teşekkür ederiz. Battalgazi Belediye Başkanımız ile Battalgazi bölgesinde yapmış olduğumuz tespitlerde oturulamayacak binaların, boşaltılan binaların olduğunu gördük. 70 civarında ekibimiz şu an Malatya’nın her noktasında saha taraması yapmaktadır. Bu saha taramalarında hafif, orta ve ağır hasarlı konut ve işyerlerinin tespiti yapılacaktır. Devletimiz ayaktadır. Bakanlarımız olay yerindedir. Devlet yetkililerimiz buradadır. Koordinasyon toplantısında yapılan saha çalışmaları değerlendirilecektir. Kriz masalarımız 7/24 çalışmaktadır. Vatandaşımızın bir taraftan sıcak yemek ihtiyacı karşılanırken, diğer taraftan barınma, konteyner ve büyükşehir ve kamu kurumlarında ikametleri sağlanıyor. İnşallah en kısa zamanda bu yaraları saracağız. Elazığ ve Malatya’mızda meydana gelen deprem sonrası vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

MALATYA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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