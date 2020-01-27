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Başkan Çınar, depremde hasar gören ev ve iş yerlerini inceledi

İHA

Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte ilçe genelindeki evlerde ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Başkan Çınar, depremde hasar gören ev ve iş yerlerini inceledi

Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte ilçe genelindeki evlerde ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Merkez üssü Elazığ Sivrice olup Malatya’da da şiddetle hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Yeşilyurt’ta hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Hafta sonunu Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde geçiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni haftanın ilk gününde Yeşilyurt’ta hasarlı evleri gezdi. Vatandaşlara ve esnaflara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Çınar, hasar gören ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.
Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gereken önlemleri aldıklarını, depremden zarar görenlere her türlü yardımın yapılacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal afetler toplumlar ve insanların hayatlarını ciddi oranda etkilemesine rağmen millet olarak böylesine zor günlerde el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyoruz. Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından millet olarak ortaya koyduğumuz yardımlaşma, dayanışma ve kenetlenme ruhu; dimdik ayakta durmamızı sağlamaktadır. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve yardımseverlik ruhuyla hareket ediyoruz. Depremin ardından sosyal ve spor tesislerimizde halkımızı ağırladık, sıcak bir ortamda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızla birlikte el ele gönül gönüle hareket ederek dayanışma ruhumuzu güçlendirdik, tüm dünyaya bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik. İşte bu dayanışma ve yardımseverlik görüntümüz her türlü takdirin üzerindedir. Bizlerde yeni haftanın ilk mesaisine her zaman olduğu gibi sabahın ilk ışıklarıyla başladık ve ilçemizi karış karış gezerek vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi paylaştık. Hasar gören binalarda detaylı incelemelerde bulunduk. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumdadır, depremden dolayı zarar gören hemşehrilerimize gerekli yardımlar yapılacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak 7/24 halkımızın emrindeyiz, her türlü yardım ve desteği vermeye hazırız” dedi.
Çınar, “Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün gözetiminde başlayarak Zabıta Müdürlüğümüzün katkı sağladığı saha çalışmaları sırasında yaşanan afet dolayısıyla hasar gören binalar tek tek incelenerek kayıt altına alınmaya başlandı. 7269 sayılı ‘Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair’ kanunun 13'üncü maddesine göre yürütülen iş ve işlemler sırasında uygun olmayan binalar ve yapılar mühürleniyor. Alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen hasar tespit çalışmalarında yıkılmasına karar verilecek binalarla ilgili resmi işlemler hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi almak isteyen hemşehrilerimiz, gerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, gerekse de 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz aracılığıyla Zabıta Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Depremde zarar gören hemşehrilerimizin yanında ve destekçisi olacağız. Bugüne kadar hiçbir hemşehrimizin aç ve açıkta olmasına asla müsaade etmedik, bundan sonrada etmeyiz. Devletimizin tüm imkanları halkımız için seferber edilmiş durumdadır” diye konuştu.

MALATYA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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