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Depremzedelere, üniversitelilerden TIR dolusu gıda ve giyim yardımı

DHA

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'ya, Doğanyol ile Pütürge ilçelerindeki afetzedeler için Türkiye'nin birçok kentinden yardımlar gönderiliyor. Gaziantep Üniversitesi öğrencileri de TIR dolusu gıda ve giyim yardımlarını depremzedeler için getirdi. 

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'ya, Doğanyol ile Pütürge ilçelerindeki afetzedeler için Türkiye'nin birçok kentinden yardımlar gönderiliyor. Gaziantep Üniversitesi öğrencileri de TIR dolusu gıda ve giyim yardımlarını depremzedeler için getirdi. 
Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma saat günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedildi. Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken, 4 kişi yaşamını yitirdi. Birçok binada da hasar oluştu. Bölgedeki depremzedeler için Türkiye'nin birçok kentinden yardımlar da gönderilmeye devam ediliyor. TIR ve kamyonlarla kente getirilen yardımlar, depremzedelerin çadırlarına götürülerek, dağıtılıyor. Gaziantep Üniversitesi öğrencileri de TIR dolusu gıda ve giyim yardımlarıyla Malatya'ya geldi. Yardımları Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde dağıtan öğrenciler, daha sonra Elazığ'a doğru yola çıktı. 
Evleri depremde hasar gören Dilara Korkut'un ailesiyle birlikte yaşadığı çadıra da yardım götüren, Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi Zaim Başaslan, 'Bir olmak için birileri var' adlı projelerine 1 yıl önce başladıklarını kaydederek, "1 günde yaklaşık 200 bin liralık erzak toparladık. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kadın hijyen malzemeleri, çocuk bezleri, battaniyeler, bebek mamaları, çocuk botu ve çocuk montu gibi malzemelerle 1 TIR dolusu malzemeyi buraya getirdik. Şimdi burada Gökçe köyünden başlayarak Doğanyol, Pütürge ve Elazığ'daki yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bölgedeki yetkililerimizle de irtibat halindeyiz" dedi.

MALATYA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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