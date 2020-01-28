Yeşilyurt Belediyespor’da Diyabekirspor maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 3. Lig 3. Grup’un 20. haftasında deplasmanda Kocaeli ekibi Darıca Gençlerbirliği takımıyla berabere kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da 1 puanın sevinci sürüyor.

10 geriye düştüğü karşılaşmayı 11 tamamlayarak kümede kalma adına hayati önemde 1 puanın sahibi olan turuncu yeşillilerde gözler 21. haftada oynanacak Diyabekirspor müsabakasına çevrildi.

Alınan beraberlikle ilgili açıklamada bulunan Kulüp başkanı Tahsin Yılmaz,

“Sezonun belki de en önemli maçına çıktık. Deplasmanda grubun en iyi takımlarından birine karşı mücadele ettik. 10 geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadık. Bu anlamda teknik heyeti, futbolcuları ve destek veren taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyespor olarak önümüzdeki haftalara daha umutlu bakıyoruz artık. Şimdi önümüzde Diyabekirspor ile oynayacağımız yine zorlu bir müsabaka var. Bu maçı kazanırsak puan tablosundaki yerimiz değişebilir. Takımımızın bu maça da en iyi şekilde hazırlanarak galibiyet için elinden geleni yapacağından şüphemiz yok " diye konuştu.

MALATYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:04

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