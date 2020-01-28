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112 çalışanları deprem anında görev yerlerini terk etmedi O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da tüm şiddetiyle hissedilen 6,8 şiddetindeki deprem sırasında Malatya 112 Acil Servis çalışanlarının soğukkanlı şekilde ihbarlara cevap vermeye devam etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

112 çalışanları deprem anında görev yerlerini terk etmedi O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da tüm şiddetiyle hissedilen 6,8 şiddetindeki deprem sırasında Malatya 112 Acil Servis çalışanlarının soğukkanlı şekilde ihbarlara cevap vermeye devam etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8'lik depremin en çok hissedildiği illerin başında yer alan Malatya’da 112 komuta merkezinde yaşananlar kameralara yansıdı. Deprem anında nöbetçi sağlık çalışanları şiddetli sarsıntıya rağmen soğukkanlılıklarını koruyarak, kaçmak yerine görevlerinin başında kalıp vatandaşların ihbarlarına cevap verdi. Güvenlik kamerasının kayıt sırasında beşik gibi sallandığı görüntülerde ihbarlara bakan ekipler kısa süreli şokun ardından hemen görevlerinin başına dönerek yaralıların kurtarılmasında önemli bir göreve imza attı.
Deprem gecesi yaşananları anlatan 112 Komuta Kontrol Merkezi nöbetçi doktoru Osman Özgül, kısa sürede toparlandıklarını ve gelen ihbarlara müdahale ettiklerini söyledi. Deprem sonrası hemen merkez üssünü öğrendikten sonra ilk etapta Doğanyol ve Pütürge ilçelerine ekipleri çıkardıklarını ifade eden Özgül, daha sonra 20 ekibi bu ilçelere yönlendirdiklerini ifade etti. 1 saat içinde Elazığ’a da 23 ekip 112 ambulansı ve UMKE ekiplerini yönlendirdiklerini belirten Özgül, 500 kişinin yer aldığı ekiplerin deprem sonrası Elazığ ve Malatya’da sahada olduklarını söyledi.
Doktor Osman Özgül, depremden hemen sonra Malatya Sağlık İl Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Kemal Şener ve 112 Başhekimi Dr. Serdar Derya’nın da komuta merkezine gelerek süreci başarıyla geçirdiklerini söyledi.
112 Başhekimliği Personel Birim Sorumlusu Muhammet Yelek, depremden hemen sonra personelin ivedi şekilde toplanma merkezine çağrıldığını belirtti. Kısa sürede görevli yaklaşık 500 personelin hazır olduğunu ve hemen deprem bölgelerine sevk edildiğini dile getiren Yelek, “Deprem anında o sarsıntıya rağmen buradaki arkadaşlarımızın hiç biri masasını terk etmedi. Görevlerine devam ederek yönlendirmeleri yaptı. 112 personellerinin o gece gösterdiği hassasiyet ve özveri takdire şayandır” dedi.
112 Komuta Merkezi sorumlusu İdil Yücel, deprem anında evde olduğunu ancak hemen toplanma merkezine geldiğini söyleyerek koordinasyonu sağladıklarını ifade etti. 1 saat içinde tüm ekiplerin deprem bölgelerine yönlendirildiğini belirten Yücel, soğukkanlılıkla bu süreci başarıyla atlattıklarını dile getirdi.
112 Komuta Merkezinde görevli acil tıp teknisyeni (ATT) Derya Taştan da bir hastaya telefonla yoğun bakımda yer aradığı esnada depremin yaşandığını belirterek, “Telefondaki doktor deprem olduğunu söyledi. Sonrasında yanımdaki doktor ile masanın altına girdik. 30 saniye gerçekten dakikalar hatta saatler gibi geldi. Ama Elhamdülillah görev yerini terk etmedik, göreve devam ettik. Hatlarda ciddi yoğunluk vardı anında 9 çağrı geldi” diye konuştu.
ATT Mafiz Baz da deprem anında komuta merkezinde olduklarını belirterek, “Stresli bir andı, soğuk kanlılığımızı koruyarak hemen vakalara müdahale ettik” dedi.

MALATYA

28 Ocak 2020 Salı

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