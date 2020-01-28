TOBB, TESK ve Hak-İş başkanlarından yaralı depremzedelere ziyaret

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Hakİş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Malatya'da yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetimi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve yönetimi, Hakİş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, deprem bölgesi Malatya’nın Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu. Şehir merkezine gelerek hastanelerde yatan yaralıları da ziyaret eden heyete Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TOBB yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da eşlik etti.

MALATYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:04

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